PSG: Neymar forfait face à Châteauroux, Messi incertain

L’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, était ce jeudi en conférence de presse. Et le technicien français a fait le point sur l’état de son effectif.

Battu par Lens (3-1) dimanche dernier en championnat, le PSG va tenter de repartir de l’avant. Et cela passe par le déplacement sur la pelouse du Châteauroux ce vendredi. Un match comptant pour les seizièmes de finale de Coupe de France. Face à un club de troisième division, les Parisiens devraient sans difficulté composter leur ticket pour le tour suivant.

En conférence de presse d’avant-match ce jeudi, Christophe Galtier a fait le point sur l’état de sa troupe. Le technicien français a confirmé le forfait de Neymar pour ce match, ménagé pour se rétablir complètement de son entorse à la cheville contractée lors de la Coupe du monde 2022. La star auriverde n’a d’ailleurs pas participé à la séance d’entraînement de ce matin au même titre que Renato Sanches.

«Son absence était prévue depuis un certain moment. Comme les joueurs post Mondial, les joueurs ont eu un bilan par notre staff médical, notre cellule performance. On avait décidé avec les différentes composantes que Ney, qui a eu une grosse entorse de la cheville, que ce serait dans cette période-là qu’il serait soigné», a déclaré Galtier aux médias français.

Présent au Camp des loges pour sa reprise après son sacre au Mondial 2022, Lionel Messi, qui a d’ailleurs eu droit à une haie d’honneur, ne devrait pas non plus fait le voyage à Châteauroux. En effet, selon les informations de Get French Football News, le champion du monde en titre devrait être écarté. Les hommes de Christophe Galtier tenteront donc de valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France sans la star argentine de 35 ans.