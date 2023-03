PSG: Neymar forfait contre le Bayern en Ligue des champions

En conférence de presse d’avant match ce vendredi après-midi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a annoncé le forfait de Neymar pour le match retour du huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern.

Le PSG se retrouve déjà dos au mur en Ligue des champions. Annoncé favori pour le sacre cette saison, le club de la capitale a été battu à domicile par le Bayern Munich (0-1) lors de la manche aller des huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Les coéquipiers de Kylian Mbappé devront donc tout donner la semaine prochaine, pour renverser les Allemands et ne pas quitter prématurément la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un exploit que devra tenter de réaliser le club de la capitale française sans Neymar.

Souffrant d’une entorse de la cheville droite sans fracture, occasionnée face à Lille, le 19 février dernier, l’international Brésilien sera absent face aux Bavarois, a annoncé l’entraîneur du club Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi. Quand on lui a demandé si Neymar avait une chance d’être dans le groupe pour le match face au Bayern, Galtier a répondu « Non » directement, avant d’ajouter: « Je pense qu’il sera forfait face au Bayern Munich« . Face à l’insistance des question allant dans ce sens, l’ancien entraîneur de Lille s’est montré plus clair:

« Sur les deux prochains matchs (contre Nantes et le Bayern, ndlr), on n’aura pas Ney dispo. Le travail de mes deux attaquants (Messi et Mbappé) et de mes trois milieux de terrain (Vitinha, Verratti, Ruiz) a été remarquable à Marseille. Notre bloc était beaucoup plus compact, plus dense. On a gagné beaucoup plus de duels que d’habitude. Avec l’absence de Ney – au lieu d’avoir deux milieux et trois offensifs -, on sera avec trois milieux de terrain et deux offensifs. Vous dire que l’absence de Ney est anodine, non. Il fait partie des meilleurs passeurs de la Ligue 1 et c’est quand même une absence préjudiciable pour nous.«

Neymar ne fera donc pas le voyage en Allemagne, a moins qu’il ne s’agisse d’un nouveau coup à la Kylian Mbappé de la part du PSG. Pour rappel, annoncé forfait, des semaines avant le match aller des huitièmes de finale contre le Bayern, le natif de Bondy avait finalement fait partie du groupe, disputant même une bonne partie de la deuxième mi-temps de la rencontre. Affaire à suivre donc….