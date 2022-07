PSG: Neymar devant la justice Catalane le 17 octobre prochain

Selon les informations du journal El Pais, l’attaquant du PSG, Neymar, sera jugé le 17 octobre prochain au tribunal de Barcelone pour des irrégularités dans son transfert de Santos au Barça en 2013.

Sept ans après la plainte de la DIS, une société brésilienne spécialisée dans le marché du football, qui s’estime lésée par la signature de Neymar par le Barça, le brésilien connaît enfin la date de son procès. En effet, selon le quotidien El Pais, la star du PSG sera jugée du 17 au 31 octobre prochains par la Haute Cour de Barcelone dans le cadre de cette affaire.

La fiscalía pide dos años de cárcel para Neymar, que afronta una vista oral a un mes escaso del inicio del Mundial de Qatar https://t.co/f1pzUx7ACo — EL PAÍS (@el_pais) July 26, 2022

Neymar n’est pas le seul visé, puisqu’il sera accompagné sur le banc des accusés de ses parents, de deux anciens présidents du Barça (Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu) et d’un ancien directeur du Santos, son ancien club. Ils sont tous poursuivis pour délits de corruption entre particuliers et escroquerie. La société qui a déposé la plainte était, à l’époque, détenteur de 40% des droits de Neymar et elle estime avoir été victime d’une supercherie concoctée par le joueur, ses proches et le Barça et réclame une indemnisation de plus de 150 millions d’euros.

Le parquet, quant à lui, requiert deux ans de prison et une amende de 10 millions d’euros contre l’Auriverde et 8,4 millions d’euros au FC Barcelone. Le parquet, comme la société, considèrent qu’en 2011, le joueur et son père, Neymar da Silva Santos, avaient signé deux contrats avec le Barça tout en ignorant que les droits du footballeur appartenaient à Santos et DIS.

A noter que le plaignant demande une sanction plus lourde que celle requise par le parquet. L’entreprise réclame en effet une peine de cinq ans de prison contre Neymar et que ce dernier soit interdit de jouer sur la même durée.