PSG: Neymar dans l’œil du cyclone

Le comportement de Neymar lors du match contre Monaco a remis la star du PSG au devant de l’actualité. Son avenir est maintenant de nouveau incertain.

Samedi soir, le PSG a de nouveau subi une défaite face à Monaco, montrant un visage tout aussi piteux que lors de son match contre l’OM quelques jours plus tôt. Le club de la capitale traverse une mauvaise passe et les tensions internes augmentent. Neymar en est la cause en raison de son comportement sur le terrain.

L’attaquant brésilien a commencé le match en s’engueulant avec Vitinha puis avec Hugo Ekitike. Sa nervosité a continué dans les vestiaires où il a fortement réagi aux reproches de Luis Campos, aidé de Marquinhos qui est intervenu pour défendre son coéquipier.

Luis Campos veut vendre Neymar mais… En bref, les tensions sont à leur comble et les relations entre Neymar et la direction deviennent de plus en plus tendues. Les rumeurs de départ de Neymar ont été relancées. Le Parisien affirme dans son édition d’aujourd’hui que Luis Campos et le PSG souhaitent trouver une solution pour Neymar dès l’été prochain.

Cependant, deux problèmes se posent. Le premier est que Neymar est à l’aise grâce à son contrat jusqu’en 2027, ce qui le place en position de force. En plus, les clubs européens ne font pas du Brésilien une priorité, car sa cote ne fait que chuté, avec une influence sur le terrain qui s’amenuise. Un gros caillou donc dans la botte des qataris qui vont souffrir mais ne pourrons visiblement rien faire, en tout cas sans l’aval du fantasque auriverde.