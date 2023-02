PSG: Neymar au pocker et au McDo, la réaction de Galtier

Christophe Galtier était ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du choc contre Lille en Ligue 1. Et l’entraîneur du PSG a évoqué la polémique Mbappé-Neymar.

Moins performant depuis son retour de la Coupe du monde 2022 remportée par l’Argentine de Lionel Messi, Neymar excelle par contre dans les problèmes extrasportifs. Au cœur d’une relation tendue avec son voisinage pour ses soirées souvent trop arrosées, la star auriverde avait eu un accrochage avec le directeur technique du PSG, Luis Campos, lors de la défaite contre Monaco (1-3) en Ligue 1.

Sa dernière frasque remonte à mercredi dernier, au lendemain du contre-performance des Parisiens contre le Bayern Munich (0-1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Alors que Kylian Mbappé, seul joueur à sortir du lot dans la prestation mitigée du trio MNM, avait conseillé ses coéquipiers de bien manger et de bien dormir en vue du match retour contre les Bavarois, le Brésilien a été vu en soirée poker. Une sortie qui s’est achevée dans un Mc Donald’s. Une virée qui a bien évidemment fait réagir la presse française qui pense que cette soirée du joueur de 31 ans est une réponse à son coéquipier bondynois.

En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a réagi à la polémique concernant ses deux stars. Et l’entraîneur du PSG a tenu à faire la part des choses. « Ce qu’a dit Kylian en zone mixte c’est ce qu’il a dit dans le vestiaire. Des propos avec une grande maturité pour que tout le monde reste mobilisé. Ses propos sont bienvenus« , a déclaré le technicien français.

« Vous ne pouvez pas, et je ne vais pas associer la déclaration de Kylian avec la photo de Ney dans un fast-food. Je me suis entretenu avec Ney. Je lui ai dit ce que je pensais. Ney a le droit de jouer au poker sur son jour de récupération. Et je lui ai dit ce que je pensais de cette photo. Ça restera entre lui et moi. Mais j’ai l’intime conviction qu’il n’y a pas d’amalgame à faire entre les propos de Kylian et cet événement », a-t-il ajouté. Fin de la polémique?