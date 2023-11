PSG-Newcastle: l’UEFA prend une grande décision

Le penalty litigieux accordé aux Parisiens lors du match de Ligue des champions entre le PSG et Newcastle (1-1) mardi soir, continue de faire des vagues en Europe, avec l’UEFA qui vient de suspendre l’arbitre en charge de la VAR, selon Mundo Deportivo.

Avec un but de Kylian Mbappé en toute fin de match, le PSG a arraché le point du nul face à Newcastle (1-1) mardi soir, en cinquième journée de phase de poule de Ligue des champions. Un précieux résultat pour les Parisiens qui n’ont désormais plus besoin que d’une victoire face à Dortmund lors de la dernière journée pour se qualifier pour les huitièmes de finale, et également finir premiers de leur poule.

Mais du côté des Magpies et de la presse anglaise, c’est la consternation. En cause, ce but de dernière minute du capitaine des Bleus, inscrit sur un penalty « généreusement offert aux Français » selon les tabloïds britanniques. Ces derniers reprochent à l’arbitre du match Szymon Marciniak et ses assistants d’avoir aider les champions de France à éviter la défaite.

Et peut-être pour donner raison aux médias anglais, l’UEFA vient de prendre une grande décision dans le cadre de ce match de C1. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, l’instance faîtière du football européen a décidé de suspendre l’arbitre en charge de la VAR. Tomasz Kwiatkowski.

Quant au juge central, qui devrait officier la rencontre de ce mercredi entre la Real Sociedad et le RB Salzbourg, il a finalement été remplacé par le sifflet allemand Marco Fritz, toujours selon la même source. Des décisions qui ne rendront cependant pas aux Magpies leur victoire. Mais qu’importe, Newcastle reste dans la course à la qualification au second.

Le club anglais décrochera d’ailleurs son billet pour les huitièmes de finale en cas de victoire face à l’AC Milan lors de la dernière journée, couplé avec une défaite du PSG contre Dortmund.

The VAR who awarded PGS's controversial penalty against Newcastle in the Champions League has been removed from duty by UEFA on a game tonight. pic.twitter.com/UsTjvun9MS — ESPN UK (@ESPNUK) November 29, 2023