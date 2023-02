PSG: Mohamed Salah pour remplacer Lionel Messi?

Selon les informations de El Nacional, le PSG songe à l’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, pour remplacer Lionel Messi en cas de départ cet été du buteur argentin.

En fin de contrat à la fin de la saison en cours, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé malgré la volonté du PSG de rallonger le bail de son joueur, arrivé chez les Parisiens à l’été 2021. Alors que la presse française a récemment fait écho de l’avancé des négociations entre les deux parties, la dernière sortie médiatique de la Pulga n’a pas évoqué ce pan de son avenir.

Et des clubs exotiques en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis deviennent de plus en plus insistants pour le Champion du monde 2022. De quoi dire à l’actuel leader de la Ligue 1 qu’il pourrait perdre le septuple ballon d’or.

Une éventualité à laquelle réfléchissent les Rouge & Bleu qui explorent déjà d’autres pistes. Et selon les informations de El Nacional, l’état-major du club de la capitale française a ciblé l’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah. Le Pharaon traverse une mauvaise passe cette saison avec les Reds qui semblent arriver au bout du cycle.

Découvrir d’autres horizons ne seraient pas pour déplaire à l’international égyptien, sous contrat avec le club de la Mersey jusqu’en 2025. Reste désormais à savoir si l’équipe dirigée par Jurgen Klopp est décidée à se séparer de son attaquant.

Mo Salah a marqué 17 buts et fourni sept passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison. L’attaquant égyptien, qui a déménagé à Anfield en 2017, a marqué 173 buts en 285 matchs et fourni 70 passes décisives aux Reds, les aidant à remporter la Ligue des champions et la Premier League.