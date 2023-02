PSG: Messi absent contre le Bayern? Christophe Galtier lève le voile

Touché aux ischio-jambiers lors du huitième de finale de Coupe de France perdu face à l’OM, Lionel Messi sera de retour à l’entraînement du PSG lundi prochain, a annoncé Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi. Sa participation pour le choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions n’est pas remise en question.

En plus de la défaite en huitième de finale de la Coupe de France contre Marseille (2-1), le PSG a perdu Lionel Messi sur blessure. La Pulga a été touchée aux ischio-jambiers et est déjà forfait pour le déplacement à Monaco ce week-end, en Ligue 1. Mais, contrairement aux rumeurs, la Pulga sera disponible pour le choc lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions (14 février) contre le Bayern Munich. L’entraîneur du club parisien Christophe Galtier a annoncé que le septuple Ballon d’Or sera de retour à l’entraînement lundi prochain.

“Léo a ressenti une fatigue musculaire, il reprendra l’entraînement lundi. Il n’est pas incertain pour le Bayern« , a expliqué l’ancien coach de Lille, qui est revenu sur l’absence de Messi contre Monaco: « On connaît l’importance de Leo dans notre jeu. Avec son absence, il faudra jouer d’une manière différente pour avoir une ossature d’équipe plus solide, plus compacte, se servir des uns et des autres. Évidemment qu’aller à Monaco sans Leo est toujours embêtant.«

Christophe Galtier a profité de l’occasion pour revenir sur les multiples blessures que subit son effectif depuis le retour de la Coupe du monde au Qatar. « Les blessures arrivent quand il y a les enchaînements de matchs, avec une Coupe du monde au milieu de la saison qui fait que les organismes sont fatigués. A moi de trouver de la fraîcheur, d’avoir à la fois une équipe performante tout en injectant de la fraîcheur« , a-t-il expliqué.