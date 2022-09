PSG : Mbappé raconte son meilleur match en Ligue des Champions

Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, Kylian Mbappé a dévoilé le meilleur match qu’il a disputé, dans sa jeune carrière, en Ligue des champions. Et le natif de Bondy a choisi “Barcelone-PSG, en 2019.”

Malgré son jeune âge (23 ans), Kylian Mbappé a déjà disputé plusieurs rencontres en Ligue des champions, se révélant être l’un des meilleurs joueurs de la compétition européenne lors de ces dernières années. Dans un entretien accordé au site du PSG, le natif de Bondy a été invité a dévoilé le meilleur match qu’il a disputé jusqu’ici en C1. S’il évoque la réception du Bayern Munich, en 2017 (3-0), ou son triplé face à Bruges, en 2019, un autre match a été marquant pour l’ancien Monégasque.

“Barcelone-PSG, en 2019. Je passe vraiment de très bon joueur à vraiment top, top joueur. Ce soir-là, j’arrive à mettre un triplé au Camp Nou, c’est sûr que c’est quelque chose de spécial et franchement, j’étais fier parce qu’il fallait jouer avec beaucoup de personnalité, comme je dis toujours”, a-t-il lancé avant de poursuivre.

“Dans les soirées de Ligue des champions, on ne peut pas se cacher et ce soir-là, on ne s’était pas caché. J’ai eu la chance de jouer tous les matchs de la Ligue des Champions jusqu’à la finale. J’ai découvert toutes les émotions possibles, mais gagner la Ligue des Champions, où que tu sois, quoi que tu fasses… mais bien sûr que pour moi, la gagner à Paris, ce serait le top”.

Ce mercredi soir, le PSG affronte le Maccabi Haïfa lors de la deuxième journée de la coupe aux grandes oreilles. Une rencontre pour laquelle Kylian Mbappé a été, sans surprise, convoqué. Le natif de Bondy devrait une nouvelle fois livrer une prestation dantesque, dont il a le secret. Il compte déjà deux buts (inscrits contre la Juventus lors de la première journée) dans la compétition.