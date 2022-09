PSG: mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier

Dans son point médical publié ce vendredi, le PSG a annoncé la blessure de sa nouvelle recrue Renato Sanches. Le portugais est forfait pour la rencontre de ce samedi contre Brest en Ligue 1.

Le PSG reçoit Brest ce samedi pour le compte de la 7è journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l’entraineur Christophe Galtier devra faire sans sa nouvelle recrue Renato Sanches. Auteur de belles prestations depuis ses débuts, le Portugais sera à l’arrêt pendant plusieurs jours à cause d’une blessure. «Victime d’une lésion aux adducteurs droits, Renato Sanches restera en soins au Centre d’entraînement. Un nouveau point sera fait dans 10 jours», indique le communiqué publié sur le site officiel des Rouge et Bleu.

En plus de la rencontre de ce samedi, l’ancien de Lille et du Bayern Munich va manquer le déplacement sur la pelouse du Maccabi Haïfa mercredi en Ligue des champions et le choc contre l’OL le dimanche 18 septembre. Un coup dur pour Christophe Galtier, qui comptait certainement sur le milieu portugais pour effectuer des turnovers, à la vue du calendrier chargé à venir pour le champion de France.

Toutefois, Galtier pourra compter sur la richesse de son effectif, pour faire reposer ses titulaires lors des prochains, malgré l’absence de Renato Sanches. « Des joueurs manquent de repères comme Fabian Ruiz ou Carlos Soler. Ce ne sera pas le même onze de départ que face à la Juventus, que ce sera le cas à Haifa. Il faut injecter de la fraîcheur pour maintenir tout le monde concerné et l’équipe performante« , a t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse d’avant match.