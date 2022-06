PSG : Marco Verratti victime d’un cambriolage

Selon les informations rapportées par le Daily Mail ce mardi, la star du PSG Marco verratti a été victime d’un cambriolage pendant ses vacances à Ibiza.

L’entraînement du PSG ne reprendra que dans quelques jours, et en attendant les joueurs continuent de profiter de leurs vacances. C’est le cas de Marco Verratti qui s’est rendu à Ibiza avec sa compagne Jessica Aidi. Le couple a loué une maison appartenant à la légende brésilienne Ronaldo de Nazario. Selon les informations rapportées par le Daily Mail, le milieu italien et sa compagne ont été victimes d’un cambriolage.

Absents de l’habitation au moment des faits, Marco Verratti et sa famille n’ont pas croisé les voleurs. Mais selon le média britannique, les cambrioleurs auraient dérobé pour environ 2,89 millions d’euros d’objet de valeurs, bijoux et argent liquide. L’enquête serait toujours en cours et une plainte pour vol a été déposée. Une fin de vacances agitée pour le milieu italien.

Marco Verratti est, en effet, attendu lundi au centre d’entraînement du PSG pour la reprise. Le milieu italien est entré dans l’histoire du club parisien la saison dernière, en remportant son huitième titre de champion de France lors du dixième sacre national de son club. La saison prochaine, avec une armada offensive toujours composée de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, Verratti va tenter d’aller chercher sa première étoile en Ligue des Champions, lui qui fait partie des intouchables du club de la capitale française.