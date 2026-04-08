PSG – Liverpool: Dugarry annonce « une déroute totale » des Reds

Très critique envers Liverpool, Christophe Dugarry estime que le PSG, en pleine forme, surclasse largement les Anglais avant leur quart de finale de Ligue des champions.

L’ancien international français Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots à l’approche du quart de finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Après la lourde défaite des Reds (4-0) face à Manchester City en quart de finale de la FA Cup, le champion du monde 1998 se montre particulièrement pessimiste quant aux chances de la formation dirigée par Arne Slot.

Selon lui, la dynamique actuelle penche clairement en faveur du PSG. « Avez-vous vu jouer Liverpool ? C’est un désastre absolu ! Ils n’ont absolument rien. Certes, ils ont des joueurs techniquement doués et leur jeu n’est pas désordonné, mais leur rythme est d’une lenteur exaspérante », a-t-il lancé, des propos relayés par Tribuna.

Dugarry insiste également sur l’écart de niveau perçu entre les deux formations : « Quand on voit l’intensité dont fait preuve le PSG aujourd’hui, sa force mentale et tout ce qu’il a reconstruit… ces deux équipes sont incomparables. Ça va être une déroute totale ! Un véritable massacre. »

L’ancien attaquant appuie son analyse sur les récentes performances des Anglais : « Prenons un exemple : Liverpool a récemment encaissé quatre buts contre Manchester City… dans la seconde moitié de la saison, la dynamique est cruciale. » La saison passée, les deux clubs s’étaient déjà croisés dans la compétition, avec une qualification parisienne au terme d’une séance de tirs au but, après deux confrontations particulièrement disputées.





