PSG: Lionel Messi sur le départ à la fin de la saison?

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Lionel Messi aurait trouvé un nouveau point de chute en MLS aux Etats-Unis.

Malgré l’instance du PSG pour rempiler son meneur de jeu, Lionel Messi semble décider à quitter la barque parisienne. Débarqué dans le club de la capitale française à l’été 2021, la Pulga a signé un contrat de deux ans. Si son premier exercice avec les Rouge & Bleu fut un échec, le joueur de 35 ans surfe sur la vague pour son second acte avec une première moitié de saison parfaite. Un rendement salué par le bord parisien qui pense à rallonger le bail du septuple Ballon d’Or.

Mais le capitaine de la sélection argentine aurait apparemment d’autres plans. Si l’ancien blaugrana a fermé la porte à un retour au Barça tant souhaité par Joan Laporta et les Culés, le joueur de 35 ans ne compterait pas non plus rester en Europe. Le joueur de 35 ans se pencherait désormais sur une aventure aux Etats-Unis pour le reste de sa carrière.

Selon les informations du Times, la Pulga serait proche de trouver un accord avec l’Inter Miami. Le natif de Rosario retournerait donc sur le continent américain après près de deux décennies passées sur le vieux continent. La fin d’une ère pour la superstar argentine qui dispute la Coupe du monde 2022 avec l’Albicéleste.

