PSG: Lionel Messi pris malgré lui dans une affaire de viol

Buteur mercredi soir face à Maccabi Haifa (3-1) en Ligue des champions, Lionel Messi a échangé en fin de match son maillot avec un joueur adverse. Un geste de la Pulga qui a déclenché une polémique en Israël en raison du passé sombre du joueur d’Haïfa.

Très en forme avec le PSG en ce début de saison, Lionel Messi a encore livré une belle prestation mercredi soir en Ligue des champions. En déplacement sur la pelouse de Maccabi Haïfa en deuxième journée du groupe H, l’attaquant argentin a marqué un but et délivré une passe décisive pour une victoire 3-1 des Parisiens. De quoi lui permettre de devenir l’unique joueur a marqué au moins un but sur 18 saisons d’affilées, dépassant au passage son grand rival Cristiano Ronaldo.

Mais depuis quelques heures, la Pulga est pris dans une sombre polémique en Israël. Et pour cause, le joueur de 35 ans a échangé en fin de rencontre son maillot avec l’attaquant de Maccabi, Omer Atzili. Un geste qui a suscité des critiques en raison du passé du joueur adverse qui traine plusieurs dossiers extra-sportifs. L’ailier israélien est en effet cité dans un gros scandale sexuel impliquant l’usage de drogues et des viols d’une jeune fille de 15 ans. Malgré le boum médiatique qu’a déclenché l’affaire, le joueur n’avait pas été sanctionné par son club même si l’enquête ouverte sur ce dossier est toujours en cours.

Lionel Messi ne le savait peut-être pas, mais il a donné ce soir son maillot à Omer Atzili.



Un joueur impliqué dans un scandale sexuel depuis deux ans, droguant et violant avec un coéquipier deux filles de 15 ans. Qui continue comme si de rien n’était.https://t.co/CE7SYDfY3h — Feuille de Match 🇱🇰 (@fdematch) September 14, 2022