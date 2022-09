PSG: Lionel Messi et Kylian Mbappé absents de l’entraînement

De retour de la trêve internationale, les joueurs du PSG étaient ce jeudi à l’entraînement, à deux jours du match face à Nice en Ligue 1. Tous, sauf Messi et Mbappé qui manquent à l’appel.

Après deux semaines de pause dues à la journée FIFA de septembre, les principaux championnats européens ont repris du service, ou reprendront leur cours ce weekend. C’est le cas notamment de la Ligue 1 avec le PSG qui reçoit Nice ce samedi, dans le cadre de la 8è journée du championnat. Leader au classement mais avec seulement deux points d’avance sur son dauphin, Marseille, le club parisien doit battre les Aiglons pour conserver son fauteuil mais surtout pour être dans de bonnes dispositions avant le déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne, la semaine prochaine en Ligue des champions.

De grands rendez-vous pour l’entraîneur Christophe Galtier qui s’est déjà mis à l’œuvre avec ses poulains. Le groupe parisien a en effet repris ce jeudi le chemin de l’entraînement. Mais tous n’étaient pas présents au Camp des loges. En effet, comme l’annonce Marc Mechenoua et Loïc Tanzi, Lionel Messi et Kylian Mbappé n’ont pas pris part à l’entraînement collectif du jour. Le Français et l’Argentin sont restés en salle.

De quoi susciter de grosses interrogations sur l’état des deux stars. Sont-ils victimes de pépins physiques lors de leur périple en sélection ou s’agit-il d’une simple précaution du club français? Le PSG va devoir s’expliquer.

Messi et Mbappé n’ont pas pris part à l’entraînement collectif de ce jeudi. 20 joueurs de champ sont présents, dont Neymar, Marquinhos, Soler, Sarabia, Ruiz, Danilo, Mendes, revenus mercredi. #PSG @GoalFrance pic.twitter.com/IpxxSCMjXj — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) September 29, 2022

Groupe réduit puisque Mbappe n’est pas là non plus #PSG https://t.co/oJfu90kzS2 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 29, 2022