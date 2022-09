PSG: Lionel Messi dévoile le secret de son retour en forme

En conférence de presse, après la victoire de l’Argentine contre le Honduras dans la nuit de ce samedi en amical, Lionel Messi est revenu sur son excellente forme en ce début de saison, notamment avec le PSG. La Pulga estime qu’il se sent beaucoup mieux dans le club parisien.

Dans la nuit de samedi, l’Argentine affrontait le Honduras en amical. L’Albiceleste s’est facilement imposée sur le score de 3-0. C’est le 34e match sans défaite pour les hommes de Scaloni. Particulièrement en jambe durant la rencontre, Lionel Messi s’est illustré avec un doublé, pour confirmer son début de saison incroyable, notamment avec le PSG. Interrogé en conférence de presse sur ses performances, l’attaquant parisien a déclaré:

«Je me sens bien, j’ai passé un mauvais moment avant où je n’ai jamais réussi à me retrouver. Cette année, c’est différent, je suis arrivé plus à l’aise au club, dans le vestiaire et dans le jeu. Je me sens très bien et je me suis encore fait plaisir», affirme la Pulga avant d’évoquer l’enchaînement des matchs en club et en sélection. «C’est compliqué au niveau des matchs, il y en a beaucoup et peu de temps de repos. Mais il faut y faire face comme toujours. Si tu penses à prendre soin de toi et à ne pas te rater, ça peut être ce qu’il y a de pire. J’espère qu’il n’arrivera rien à personne.»

Lionel Messi va disputer une dernière rencontre amicale avec l’Argentine contre la Jamaïque avant de retourner en France pour retrouver la compétition avec le PSG. Au programme, la réception de Nice en Ligue 1 puis un déplacement à Lisbonne contre Benfica en Ligue des Champions.