PSG: Lionel Messi de retour au Barça? son père brise le silence

Le père de Lionel Messi, Jorge, s’est prononcé sur l’avenir de l’attaquant du PSG que la presse annonce du côté du Barça. Et le daron de la Pulga a écarté cette possibilité, estimant que les conditions ne sont pas réunies pour.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son bail avec les Parisiens alors que son avenir s’annonce de plus en plus loin de la France. La presse internationale a d’ailleurs dernièrement indiqué que le sextuple ballon d’or semble de moins en moins enclin à poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu et un retour au Barça n’est plus inenvisageable.

A Paris depuis mercredi où il a eu une réunion avec la direction du PSG, Jorge Messi a répondu aux allégations sur le futur de son fils. A la question de savoir si l’ancien capitaine du Barça retournera dans son club formateur, le père du sextuple ballon d’or a assuré que cela est impossible dans l’immédiat, ajoutant que « les conditions ne sont pas réunies » pour.

« Je ne crois pas. Parce que les conditions ne sont pas réunies », a déclaré Jorge Messi aux médias, rapporté par l’AFP. L’Argentin a rappelé que son fils « est en contrat avec le Paris Saint-Germain » et a affirmé qu’il ne s’est pas entretenu avec le président blaugrana Joan Laporta sur le cas de l’attaquant parisien.

En discussion avec le PSG

Au crépuscule de sa carrière, le joueur de 35 ans doit décider de quoi sera fait son avenir, alors que le capitaine de l’Albicéleste a été vivement critiqué lors des dernières défaites de l’actuel leader de Ligue 1, contre Monaco (1-3) en championnat et face au Bayern Munich (0-1) en Ligue des champions.

« On est en discussion (pour une prolongation de contrat, NDLR). Je ne peux pas cacher ça, j’aimerais l’avoir dans ce projet, qu’il puisse continuer avec nous », a déclaré le conseiller football du club parisien Luis Campos dans une interview au magazine Téléfoot diffusée le 5 février par la chaîne française TF1.

« Je serais ravi s’il continue, mais on discute en ce moment pour essayer d’arriver au but, pour continuer à avoir Leo Messi avec nous », a ajouté Campos. Messi a rejoint Paris en 2021, pour deux saisons (plus une en option), après avoir effectué toute sa carrière professionnelle avec le FC Barcelone.