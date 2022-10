PSG : Lionel Messi de retour à l’entraînement avant le choc contre l’OM

Absent depuis plusieurs jours pour une blessure au mollet, Lionel Messi a effectué son retour à l’entraînement du PSG ce vendredi. La Pulga devrait être prête pour affronter Marseille dimanche.

Voilà une bonne nouvelle pour Christophe Galtier. Alors que le PSG traverse polémique sur polémique ces derniers jours, avec les envies de départ de Kylian Mbappé, ou les révélations de Mediapart sur une “armée numérique”, il affrontera dimanche prochain, Marseille lors du premier Classique de la saison de Ligue 1. Et le club de la capitale pourra compter sur le retour de Lionel Messi.

Absent lors des deux dernières rencontres disputées par le champion de France en titre -face à Reims (0-0) et au Benfica (1-1)- l’ancien capitaine du FC Barcelone a effectué son retour à l’entraînement collectif ce vendredi comme l’a annoncé le club parisien avec des images publiées sur les réseaux sociaux. La Pulga devrait donc bel et bien faire partie du groupe pour le choc contre les Olympiens.

Un renfort de poids pour Christophe Galtier et ses hommes. Après un début de saison canon, le Paris Saint-Germain marque un peu le pas en ce moment, avec trois matchs nuls lors de ses trois dernières sorties (en championnat et en Ligue des champions). Le duel contre Marseille est donc important, non seulement pour conforter la première place en Ligue 1, mais également pour retrouver de la confiance. Et Lionel Messi devrait aider les siens dans leur quête de succès.

Cette saison, l’international Argentin totalise 5 buts et 7 passes décisives en 9 journées de championnat français. Des statistiques encourageantes pour celui qui retrouve peu à peu son niveau après des débuts compliqués avec le PSG. Et, espérons que ces quelques jours d’arrêt ne n’impacteront pas La Pulga dans son élan.