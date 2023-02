PSG: l’hommage de Mbappé à Lebron James après son incroyable record

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a réagi au nouveau record établi par Lebron James, qui est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Et la star française a rendu hommage au Basketteur américain.

Lebron James est devenu depuis mardi soir, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Le basketteur américain a établi ce record lors de la victoire des Los Angeles Lakers face à Oklahoma (130-133) où il a réussi 38 shoots. Le joueur détrône la légende Kareem Abdul-Jabbar et ses 38 387 points. Un exploit salué par le monde du basket et même au delà.

Depuis la France où il soigne une blessure musculaire contractée le 1er février dernier lors de la victoire face à Montpellier (3-1) en Ligue 1, Kylian Mbappé a réagi à ce nouveau record établi par Lebron James. Et l’attaquant américain a rendu hommage au star des LA Lakers. « The Greatest » (« Le plus grand ») », a-t-il écrit sur Instagram en légende d’une photo de lui avec le « King ».

Les 40 000 points dans le viseur

« Pouvoir être en présence d’une légende et grand comme Kareem, cela signifie tellement pour moi« , a déclaré Lebron James après son exploit. « Tous ceux qui ont fait partie de cette course avec moi ces 20 dernières années, je veux juste dire que je vous remercie beaucoup parce que je ne serais pas moi sans toute votre aide, toute votre passion et tous vos sacrifices pour m’aider à atteindre ce point ».

Il n’a pas manqué de remercier « les fidèles des Lakers, uniques en votre genre ». Sans oublier Kareem Abdul-Jabbar, venu pour l’occasion transmettre le flambeau. « Etre en présence d’une telle légende signifie beaucoup pour moi. C’est une grande leçon d’humilité, faites une ovation au capitaine, s’il vous plaît ! ».

Avec ses 38 388 points, la star américaine va désormais tenter d’atteindre les 40 000 points en carrière. Un objectif pas impossible à réaliser pour le Basketteur de 38 ans qui compte exercer son métier pendant quelques années encore.