PSG: l’ex-femme d’Achraf Hakimi sort du silence

Sollicitée par l’émission «Salvame», Hiba Abouk, en instance de divorce avec Achraf Hakimi, est sortie du silence.

L’actrice espagnole Hiba Abouk a été la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, accusée d’avoir l’intention de soutirer plusieurs millions d’euros à la star du PSG Achraf Hakimi dans leur procédure de divorce. Face à ces accusations, la femme de 36 ans s’est défendue lors d’une interview pour l’émission «Salvame». Elle a notamment dénoncé des messages à caractère machiste.

«C’est un monde machiste et misogyne étant donné que lorsque nous avons commencé notre relation, il ne gagnait pas d’argent et j’étais plus connue que lui. Imaginez. Ce qui est bien, c’est que ce qu’ils disent ne m’affecte plus, je veux être discrète pour que demain, je n’affecte pas notre famille. J’espère que la justice et le bon sens sont de mon côté», a lâché l’actrice espagnole.

Pour rappel, l’actrice espagnole avait demandé le divorce en mars dernier, quelques semaines après la mise en examen d’Achraf Hakimi pour viol. De son côté, le joueur du PSG n’a pas encore pris la parole et se concentre sur sa fin de saison avec son club.

