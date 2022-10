PSG: les promesses faites à Mbappé pour qu’il prolonge dévoilées

La relation entre le PSG et Kylian Mbappé semble définitivement rompue. Ce jeudi, Marca a révélé les causes de cette rupture, notamment liées aux promesses non tenues par les dirigeants parisiens pour convaincre le natif de Bondy de prolonger.

La bombe a été lâchée par Marca ce mardi. Selon le média espagnol, dans une relation très tendue avec le PSG en ce moment, Kylian Mbappé voudrait claquer la porte du club français dès janvier. En cause, des promesses non tenues par le board parisien pour convaincre le Bondynois de prolonger. De plus, l’attaquant de 23 ans s’est senti trahi par son club, après les révélations de Mediapart concernant l’armée de faux comptes payée par le champion de France pour le critiquer sur les réseaux sociaux.

Et ce jeudi, Marca revient à la charge en dévoilant ces fameuses choses promises à Mbappé, au moment de l’extension de son bail, qui ne lui ont pas été accordées. Ainsi, selon le quotidien madrilène, l’ancien Monégasque aurait fortement conseillé au PSG de recruter Aurélien Tchouameni, alors à l’AS Monaco, mais qui a finalement rejoint le Real Madrid. Et ce n’est pas tout. Le journal espagnol révèle également que la direction parisienne aurait promis au champion du monde 2018 qu’elle avait à sa disposition 500 millions d’euros pour résilier les contrats de Neymar et Lionel Messi.

Mbappé ne souhaitait pas le départ de la Pulga, mais aurait clairement montré son désir de voir Neymar quitter le PSG. Finalement le Brésilien est resté dans la capitale française, auteur d’un début de saison magnifique qui plus est. Marca explique que Nasser Al-Khelaïfi ne voulait pas rompre le contrat de l’ancien Blaugrana, sous peine de faire naître un scandale et «une moquerie envers le fair-play financier». Décidément, le PSG ne se retrouve pas dans les meilleures conditions avant le Classique dimanche contre Marseille.