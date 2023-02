PSG: les nouvelles de Kylian Mbappé, blessé à Montpellier

Kylian Mbappé est sorti sur blessure lors de la victoire du PSG à Montpellier (3-1), en Ligue 1, ce mercredi soir. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a donné des nouvelles de son joueur.

Après deux matchs sans succès dans le championnat de France, le PSG s’est relancé ce mercredi soir, en battant Montpellier (3-1), lors de la 21è journée. Une victoire qui s’est dessinée en deuxième mi-temps, avec des réalisations de Fabian Ruiz (55è), Lionel Messi (72è) et Warren Zaïre-Emery (90+2). Un succès qui a quand même coûté cher aux Parisiens, qui ont perdu Kylian Mbappé et Sergio Ramos, blessés en première mi-temps.

Si le cas de Ramos semble sous contrôle, celui de Mbappé inquiète. « C’est sur un appui que je me suis blessé. Ah j’ai trop mal » se plaignait la star dans des images captées par les caméras de Canal Plus au moment de sa blessure. En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur Christophe Galtier a donné des nouvelles de sa superstar.

«Il a pris un coup derrière le genou et sur le muscle. Est-ce que c’est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Mais avec l’enchaînement des matches, ils ne veulent pas prendre de risque puisqu’on a un calendrier très chargé. Cela ne paraît pas très grave ni pour l’un ni pour l’autre. On verra bien. Ils sont (Mbappé et Ramos) très importants. Sur ce qu’on a vu à la mi-temps et ce qu’on s’est dit après le match, il n’y a pas trop d’inquiétude. Mais, comme on joue tous les trois jours…», a expliqué le technicien français, relayé par Footmercato.

Si Galtier ne semble pas paniquer, les fans du club retiennent quand même leur souffle. Et pour cause, le PSG va disputer dans 12 jours la manche aller du huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Et avant cela, il faudra affronter Toulouse et Monaco en Ligue 1, et l’OM en Coupe de France. Le communiqué du club sur l’état du natif de Bondy est donc vivement attendu.