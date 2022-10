PSG: « …les gens commencent à se lasser de toi », Samir Nasri prévient Kylian Mbappé

Interrogé sur la situation actuelle de Kylian Mbappé au PSG, l’ancien international français et désormais consultant sur Canal+ Samir Nasri a mis en garde le natif de Bondy.

Envie de départ, problème avec le vestiaire, et relation tendue avec le club, Kylian Mbappé ne vit pas sa meilleure période au PSG. Selon plusieurs médias français, le natif de Bondy a de toute évidence atteint le point de non-retour avec le club de la capitale française. Le divorce entre les deux parties semble désormais inévitable. Interrogé sur la situation actuelle de l’ancien buteur de Monaco, l’ex joueur d’Arsenal et désormais consultant sur Canal+, Samir Nasri, lui a lancé un avertissement.

“Le joueur est fantastique. C’est pour moi, dans le futur, le meilleur joueur du monde, il a toutes les qualités pour. Mais il est dans trop d’histoires : les droits d’image de l’équipe de France, le penalty-gate, hier ça, avant ça un an pour faire son choix entre le PSG et le Real Madrid, où il a laissé tout le monde en haleine… Quand ton nom sort trop, les gens commencent à se lasser de toi. Il a tellement de talent. Dès qu’il y a une rumeur sur lui, il devrait la démentir si ce n’est pas vrai et jouer au foot. Et tout le monde va commencer à l’aimer« , a déclaré l’ancien international français dans des propos rapportés par Maxifoot.

Malgré toutes ses histoires extra-sportives, Kylian Mbappé ne semble pas moins impliqué sur le terrain. Le natif de Bondy a inscrit l’unique but des siens lors du match nul contre Benfica (1-1) , lors de la quatrième journée de la Ligue des champions mardi dernier et il devrait se montrer décisif une nouvelle fois ce dimanche en Ligue 1, à l’occasion du Classique contre Marseille.