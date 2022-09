PSG: le Qatar a décaissé une fortune pour prolonger Mbappé, les chiffres enfin dévoilés

En marge d’une interview réalisée en juin dernier avec Kylian Mbappé et publiée ce mardi, le New York Times a dévoilé le montant total déboursé par le PSG pour prolonger la star parisienne. Et il faut dire que le Français a encaissé une fortune.

Au terme d’un long feuilleton à rebondissement, Kylian Mbappé avait accepté en mai dernier poursuivre sa carrière au PSG. L’attaquant français, alors en fin de contrat et courtisé notamment par le Real Madrid, avait finalement décidé de signer un nouveau bail de trois saisons avec le club parisien, soit jusqu’en 2025. Un choix de cœur selon le joueur mais également boosté par des mains politiques de très haut niveau dont le président Emmanuel Macron, confirmé plus tard par le joueur.

Mais pas seulement puisque l’argent a également coulé dans ce deal entre le champion du monde et son club. En effet, le New York Times a révélé ce mardi le montant du salaire et de la prime à la signature de Kylian Mbappé mis sur la table par les dirigeants qataris pour convaincre le natif de Bondy d’apposer sa signature sur son contrat. Et les chiffres peuvent donner des maux de tête à tous les clubs français concurrents du PSG.

En effet, selon le média américain, qui a réalisé une interview exclusive avec le joueur de 23 ans en juin dernier mais dont le papier est sorti ce jour, l’actuel leader de la Ligue 1 a offert à l’ancien Monégasque un salaire de 250 M€ sur trois ans, soit un peu plus de 83 M€ par saison. Et ce n’était pas tout ajoute la source qui précise que le Français a également empoché une prime à la signature de 125 M€, devenant ainsi le joueur à signer la plus grosse prime de prolongation.

Des montants fous qui vont certainement faire réagir surtout en Espagne où l’on avait accusé le joueur d’avoir cédé au pouvoir de l’argent. La Liga avait même intenté une action en justice pour faire annuler le contrat du Bondynois. Une procédure qui est toujours en cours. Affaire suivre donc!

