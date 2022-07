PSG: le groupe pour le Trophée des Champions, sans Mbappé

Le Paris Saint-Germain a dévoilé ce vendredi le groupe convoqué par Christophe Galtier pour le Trophée des Champions face au FC Nantes, prévu à Tel-Aviv ce dimanche.

Comme chaque année, la nouvelle saison de football va débuter en France par le Trophée des Champions. Un match qui oppose le vainqueur de la Ligue 1 au gagnant de la Coupe de France. L’édition de cette année verra donc s’affronter le PSG et Nantes au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv ce dimanche à 19h (GMT+1). Ce vendredi, le nouvel entraîneur parisien, Christophe Galtier, a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

Et le technicien français devra faire son onze sans Kylian Mbappé, suspendu pour accumulation de cartons jaunes en fin de saison dernière. La nouvelle recrue Hugo Ekitike est également absente. Il sera conservé pour le début de la saison 2022-2023 de Ligue 1. En revanche, les autres superstars de l’équipe sont bien là, notamment Neymar, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos. On retrouve également sur la liste les deux nouveaux Nordi Mukiele et Vitinha.

Le groupe du PSG

Keylor Navas Achraf Hakimi Presnel Kimpembe Sergio Ramos Marquinhos Marco Verratti Leandro Paredes Mauro Icardi Neymar Jr Juan Bernat Danilo Pereira Sergio Rico Vitinha Pablo Sarabia Abdou Diallo Nuno Mendes Nordi Mukiele Idrissa Gueye Arnaud Kalimuendo Lionel Messi Warren Zaïre-Emery Gianluigi Donnarumma

📃 2️⃣2️⃣ joueurs retenus pour disputer le #TDC2022 🆚 Nantes ce dimanche 31 juillet à 20h au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 29, 2022