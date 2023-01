PSG: le groupe pour affronter Montpellier, avec un grand absent

Christophe Galtier a dévoilé ce mardi après-midi, le groupe du PSG pour affronter Montpellier demain, à l’occasion de la 21è journée de Ligue 1. L’attaquant brésilien Neymar n’a pas été retenu.

Dans une mauvaise spirale en ce moment, le PSG va tenter de relever la tête lors du déplacement à Montpellier ce mercredi comptant pour la 21è journée du championnat de France. Après son nul, le week-end dernier, contre Reims (1-1), le club de la capitale française n’a plus que trois petits points d’avance sur son dauphin le RC Lens et se doit de réagir rapidement.

« C’est insuffisant. En termes de points et de jeu. Urgence ? On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé et surtout faire des points mais il arrive dans une saison qu’il y ait une mauvaise période. C’est le cas. Le bilan sur la qualité de notre jeu ? Vous avez raison. On a un mois de février chargé, avec des matches à élimination directe. Janvier n’a pas été bon. Maintenant on travaille tous pour y remédier« , a d’ailleurs déclaré , en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur du club Christophe Galtier.

Et pour tenter de relancer la machine, le technicien français a retenu 21 joueurs pour le déplacement à Montpellier. Victime de fatigue musculaire, Neymar a été écarté du groupe. Par contre, ses deux compères en attaque Lionel Messi et Kylian Mbappé sont bien présents. Keylor Navas, qui pourrait encore quitter le club de la capitale cet hiver, est bien là, tout comme les autres cadres, Marquinhos et Sergio Ramos. Les jeunes Gharbi, Housni et Bitshiabu sont eux aussi présents, tout comme Pembélé, récemment de retour de blessure. À noter que Marco Verratti est lui suspendu.

Le groupe du PSG

🆗📃 Le groupe de 2️⃣1️⃣ Parisiens convoqués pour le déplacement à Montpellier ce mercredi. #MHSCPSG #Ligue1 pic.twitter.com/vVxWAWnB1Z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 31, 2023