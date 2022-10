PSG: le groupe parisien pour le choc contre l’OM avec Messi et Mbappé

Le PSG reçoit l’Olympique de Marseille ce dimanche (19h45 GMT+1), dans le cadre de la 11è journée de Ligue 1. L’entraineur Christophe Galtier vient de publier sa liste des joueurs retenus pour ce classique.

La Ligue 1 est à l’honneur ce dimanche avec un duel au sommet entre le PSG et l’OM. Un match prévu au Parc des Princes, comptant pour la 11è journée du championnat. En tête du classement, les Parisiens ne comptent qu’un petit point d’avance sur leur dauphin qui reste sur une dynamique assez impressionnante depuis le début de l’exercice en cours.

Et plus encore, les champions de France en titre n’ont plus remporté de victoire depuis la réception de Nice (2-1) début octobre. Les hommes de Christophe Galtier restent en effet sur trois matchs nuls toutes compétitions confondues lors de ces trois dernières sorties. Un constat qui fragilise le géant français, moins clinquant depuis le retour de la trêve internationale.

Le choc contre les Phocéens est donc l’occasion parfaite pour l’actuel leader de la Ligue 1 de renouer avec le succès. Et comme si toutes les chances étaient réunies pour les Parisiens, l’entraineur Christophe Galtier pourra compter sur Lionel Messi pour cette confrontation.

Absent contre Reims (0-0) et Benfica Lisbonne (1-1) en Ligue des champions, en raison d’une gêne au mollet, l’attaquant argentin fait son retour dans le groupe. Le joueur de 35 ans s’est normalement entrainé avec le collectif, vendredi, et devrait même être aligné face aux Marseillais.

Son coéquipier Kylian Mbappé est également convoqué pour cette réception. Malgré ses problèmes extra-sportifs avec le club parisien où il est annoncé sur le départ cet hiver, lassé des promesses non tenues par ses dirigeants qui auraient créé plusieurs faux comptes sur les réseaux sociaux pour le critiquer, et son repositionnement sur le terrain, en pivot selon lui, le joueur français reste l’un des premiers choix de son entraineur qui a coché son nom dans sa liste des convoqués.

Une chance que n’auront pas Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Blessés aux ischio-jambiers, les deux joueurs sont écartés du groupe tout comme Sergio Ramos qui purge deux matchs de suspension pour ses propos grossiers contre l’arbitre lors du nul face à Reims (0-0) en championnat.

Le groupe du PSG face à l’OM