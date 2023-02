PSG: la réaction de Christophe Galtier après la défaite face au Bayern

Après la défaite du PSG face au Bayern Munich (0-1), en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions ce mardi, Christophe Galtier s’est exprimé devant les journalistes. Et le technicien français est apparu très frustré.

La mauvaise passe se poursuit pour le PSG. Déjà battue par Marseille (2-1) en Coupe de France et par Monaco (3-1) en Ligue 1, le week-end dernier, le club de la capitale française s’est incliné (0-1) face au Bayern Munich ce mardi en huitième de finale aller de la C1. Les Parisiens, qui se sont montrés dangereux seulement en fin de deuxième période, ont été punis par un but de Kingsley Coman à la 53è. Une défaite qui place le champion en France dans une position compliquée pour la qualification en quarts

.

Au micro de Canal +, après la rencontre, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier était évidemment très déçu et frustré. « À partir du moment où on n’a pas de profondeur dans notre jeu, le Bayern a avancé. On avait du mal à ressortir le ballon, à le tenir très haut. On était acculé. Je me doutais que de cette manière, sans la profondeur et la verticalité, ça allait être dur… Hakimi a d’ailleurs rapidement été diminué. On prend ce but juste au moment où les changements allaient intervenir. C’est malheureux.

Ensuite, il y a eu 25 minutes où l’équipe était en réaction, avec une organisation qui lui correspond, avec plus de densité au milieu et de verticalité. Malheureusement on n’a pas pu utiliser Achraf côté droit, et Marquinhos a tenu alors qu’il était diminué. On les a bousculés à gauche et ça se joue à peu de choses. Il y a le hors-jeu, l’occasion de Leo, de Vitinha… », a lancé le tacticien français.

La manche retour de ce choc entre le PSG et le Bayern Munich aura lieu le 8 mars prochain en Allemagne. Les hommes de Christophe Galtier se retrouvent dos au mur et devront présenter un bien meilleur visage pour espérer renverser les Munichois.