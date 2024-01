PSG: la nouvelle sortie forte de Kylian Mbappé

-Publicité-

L’augmentation du nombre de match par saison dans les championnats européens continue de faire débat sur le vieux continent. Dernier à réagir, la star du PSG Kylian Mbappé.

Annoncé forfait pour la CAN 2023 avec le Nigéria en raison d’une blessure musculaire au genou, Umar Sadiq a déjà retrouvé les pelouses à la Real Sociedad. L’attaquant des Super Eagles pourrait même être aligné ce mercredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, alors même que les médecins de la Fédération nigériane de football ont fixé à trois semaines, la durée d’indisponibilité de l’avant-centre.

Ce cas du joueur de 26 ans qui fait grand bruit tant au Nigéria que dans le reste de l’Afrique n’est qu’une infirme partie de cette problématique du football moderne, avec des temps de récupération de plus en plus court pour les joueurs et une augmentation exponentielle du nombre de match par saison. Un sujet qui inquiète notamment la FIFPRO (Fédération internationale représentant les joueurs professionnels) qui avait alerté en juin dernier dans un rapport, la dégradation de la santé physique et mentale des sportifs.

Les principaux concernés n’ont pas non plus resté en retrait de cette course effrénée au spectacle. Dans une interview accordée au magazine GQ, Kylian Mbappé craint un décalage entre joueurs, spectateurs et instances. « Nous sommes en train de nous approcher du modèle de la NBA avec des saisons de soixante-dix matchs. Personnellement, je ne suis pas contre jouer autant, mais nous ne pourrons pas être bons à chaque fois et donner au public le spectacle attendu. (…) Mais aujourd’hui, si je décidais de dire « je suis fatigué, je ne joue pas samedi », ça ne passerait pas », a déclaré l’attaquant du PSG.

Et d’ajouter: « je ne veux pas faire le donneur de leçon mais nous devons avoir une réflexion commune pour réussir à offrir le meilleur spectacle possible et que joueurs, spectateurs et instances s’y retrouvent. » Cette sortie du capitaine des Bleus doit faire réfléchir les décideurs qui ignorent parfois que la santé des joueurs et les besoins des clubs doivent être soigneusement équilibrés.