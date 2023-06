PSG: la mère de Kylian Mbappé sèchement recadrée par l’agent d’Hakimi

Jusque-là conseillère de ses fils Kylian et Ethan dont elle s’occupe de la gestion de l’image, Fayza Lamari a été recadrée par l’agent d’Achraf Hakimi, Alejandro Camano, qui accuse la mère de Mbappé de tenter de convaincre le Marocain à rejoindre sa structure, selon les propos de l’Argentin.

C’est ce qu’on appelle remettre quelqu’un à sa place. Ayant eu vent d’une rumeur annonçant qu’Achraf Hakimi serait tenté de rejoindre la structure de la gestion de l’image des sportifs et de leur représentation, dirigée par Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, , Alejandro Camano s’est fendu d’une sortie médiatique pour recadrer sèchement cette dernière.

En effet, dans les colonnes de la parution de ce samedi du média espagnol AS, l’agent du latéral droit marocain, visiblement très en colère, a eu des mots durs contre la franco-algérienne. « Son importance sur le marché est nulle. Elle n’a pas d’expérience, aucune opération réalisée, a déclaré l’homme d’affaires argentin. Il est impensable que quelqu’un comme Achraf ait pu être sensible à cela. »

Elle n’a rien à faire sur le marché

« Achraf fait partie de la famille Footfeel, il est convaincu du projet depuis de nombreuses années, a souligné Camano, qui dirige cette société de représentation de footballeurs dans laquelle on trouve notamment Lautaro Martinez (Inter). « Nous sommes surpris que pour le seul et unique fait d’être la mère d’un joueur important, elle puisse intervenir sur le marché », a-t-il conclu. Une sortie qui risque de faire réagir le clan Mbappé, et peut-être provoquer la fin de l’amitié entre le champions du monde français et le Lion de l’Atlas.

