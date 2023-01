PSG: la masse salariale vertigineuse du club

Dans le dernier rapport de Football Benchmark sur l’exercice financier 2021/2022 des huit plus grands championnats européens, on apprend que le PSG a une masse salariale colossale, estimée à 728 millions d’euros par an.

Le PSG a sans doute l’un des plus beaux effectifs en Europe, avec en-tête de liste Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Et pour pouvoir s’offrir ce parterre de stars, le club français a dû mettre la main à la poche, surtout en ce qui concerne les salaires. Dans son dernier rapport se fixant sur l’exercice financier 2021/2022 des huit plus grands championnats européens, la plateforme Football Benchmark a publié des chiffres, et on y apprend notamment la masse salariale du champion de France en titre.

Le PSG dépense ainsi une somme vertigineuse estimée à 728 millions d’euros annuels en salaire. C’est un record pour un club de football. A noter que ce chiffre est en hausse de 45% par rapport à l’exercice précédent. C’est tout de même alarmant, puisque la masse salariale dépasse les revenus du club estimés à 670 millions d’euros. De plus, le PSG est l’équipe qui a connu grosse perte, parmi l’intégralité des clubs évoluant dans les cinq grands championnats, avec une somme à hauteur de 389 millions d’euros.

Pour rappel, le PSG a écopé en septembre dernier d’une amende de 65M€, dont 55M€ avec sursis, pour un large manquement au fair-play financier mis en place par l’UEFA. Dans l’annonce de sa décision, l’instance européenne avait rappelé que des sanctions plus pénalisantes pouvaient être débloquées en cas de non-respect « des objectifs fixés dans leurs accords de règlement » négociés avec le club français. L’équipe présidée par Nasser Al-Khelaïfi se retrouve donc en danger et pourrait connaître des sanctions plus lourdes de la part de l’UEFA.