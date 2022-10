PSG : Kylian Mbappé va rencontrer sa direction

Selon les informations du Parisien ce dimanche, Kylian Mbappé n’exclut pas une rencontre avec sa direction dans les prochaines semaines, pour évoquer les nombreuses polémiques récemment sorties dans la presse.

La semaine qui vient de s’écouler a vu le PSG au cœur de nombreuses polémiques. Et sans surprises plusieurs d’entre elles concernaient la superstar du club Kylian Mbappé. C’est d’abord Marca qui a annoncé que le natif de Bondy voudrait claquer la porte du club français dès janvier. En cause, des promesses non tenues par le board parisien pour convaincre le Bondynois de prolonger. De plus, l’attaquant de 23 ans s’est senti trahi par son club, après les révélations de Mediapart concernant l’armée de faux comptes payée par le champion de France pour le critiquer sur les réseaux sociaux. Et selon plusieurs médias français, la relation entre le champion de France et Mbappé est très tendue.

Et le Parisien est revenu sur ces faits ce dimanche, expliquant notamment que Kylian Mbappé compte pour l’instant se concentrer sur ses performances sportives, en vue de l’approche de la Coupe du monde 2022, le 20 novembre prochain. Toutefois, le média français précise que l’ancien attaquant de Monaco n’exclut pas un rendez-vous avec sa direction dans les prochaines semaines «pour évoquer les sujets qui fâchent». Visiblement, il y a bel et bien de l’eau dans le gaz entre le champion du monde 2018 et son club.

En attendant que la situation se clarifie du côté du PSG, plusieurs clubs sont déjà sur leur garde pour accueillir Kylian Mbappé. Outre le Real Madrid, qui est toujours en course selon les médias espagnols, Liverpool reste une possibilité très envisageable dans le futur pour l’attaquant parisien. Chelsea et les deux Manchester (United et City) seraient également intéressés. Toutefois, il faudra évidemment débourser un gros chèque pour boucler cette opération, si le PSG accepte de laisser filer son joyaux bien entendu. Ce qui parait quand même compliqué.