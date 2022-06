PSG : Kylian Mbappé signe un partenariat avec la NBA

Au micro de beIN Sports dans la nuit de ce jeudi, Kylian Mbappé a confié avoir signé un partenariat avec la NBA par le biais de sa société de production créée récemment aux Etats Unis.

Kylian Mbappé a récemment lancé sa société de production aux Etats Unis dénommée Zebra Valley. Et le français ne perd pas de temps dans le monde des affaires puisque sa société vient de signer un contrat de partenariat avec la NBA, le championnat américain de Basketball. Le natif de Bondy a annoncé la nouvelle ce jeudi soir, en marge de la Draft NBA, au micro de beIN Sports.

« Je suis là parce que j’ai ouvert une boîte de production et on a signé un partenariat avec la NBA, donc c’était l’occasion, avec la Draft, de l’annoncer aux yeux du monde. Et moi en tant que fan NBA, j’étais content aussi de venir à la Draft », a ainsi confié l’attaquant du PSG avant de réagir de nouveau à ce propos par le biais d’un communiqué.

« Le partenariat stratégique entre Zebra Valley et la NBA représente une étape importante pour réunir les fans de football et de basket autour de contenus premium en racontant des histoires qui comptent. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de la NBA pour favoriser le dialogue entre les communautés mondiales et rendre les conversations culturelles plus pertinentes. » Les deux entreprises ont précisé avoir signé un partenariat sur plusieurs années.