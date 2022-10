PSG: Kylian Mbappé pourrait rompre son contrat

Sur RMC Sport, Tatiana Vassine, avocate spécialisée dans le droit du sport, a expliqué que Kylian Mbappé pouvait demander la résiliation de son contrat avec le PSG, si les accusations de Mediapart contre le club français étaient avérées.

C’est le gros scandale dévoilé par Mediapart ce mercredi. Selon cette source, le PSG aurait engagé l’agence de communication numérique Digital Big Brother (DBB) dans le but de mener des campagnes de déstabilisation sur les réseaux sociaux, lors de la saison 2018/2019, contre ses propres joueurs. Au nombre des personnes ciblées, se retrouve étonnamment la star du club Kylian Mbappé.

Évidemment, le club français a démenti ces informations: «Le PSG est une marque mondiale et s’engage en permanence avec des agences de médias sociaux du monde entier – locales et internationales – pour promouvoir et célébrer l’excellent travail du club, de ses collaborateurs et de ses partenaires – comme toutes les entreprises. Le club n’a jamais contracté une agence pour porter atteinte à une personne ou à une institution»

Sauf que le mal est déjà fait et que selon RMC Sport, le natif de Bondy et son entourage sont remontés à la suite de la publication de Mediapart, se sentant, un peu plus encore, trahi par un club qui n’a déjà pas tenu ses promesses estivales. Et Mbappé pourrait bien résilier son contrat avec le PSG si les accusations de Mediapart s’avéraient selon Tatiana Vassine, avocate spécialisée dans le droit du sport.

«Chacune des parties liées par un contrat de travail est soumise à une obligation de loyauté qui est l’équivalent de l’obligation de bonne foi existant dans tous les contrats. Cette obligation requiert que le salarié, comme l’employeur, exécutent leurs obligations l’un envers l’autre de manière loyale, et évidemment sans nuire à l’autre. (…) Les joueurs professionnels sont liés à leur club par un contrat de travail à durée déterminée, rappelle l’avocate. Ce type de contrat ne peut être rompu que dans des cas précis comme la faute grave. (…) Si elle était avérée et imputable à l’employeur, donc le club, ce serait à mon sens suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat », a-t-elle déclaré sur RMC Sport.

Pour rappel, avant ces révélations, c’est Marca qui annonçait que Kylian Mbappé désirait quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal, déçu par sa direction et son rôle sur le terrain. Visiblement, et contre toute attente, l’avenir du champion du monde 2018 semble de plus en plus s’éloigner du club de la capitale française.