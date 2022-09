PSG: Kylian Mbappé « pense qu’il est sur le point » de gagner le Ballon d’Or

Dans un entretien accordé au New York Times en juin, mais publié ce mardi, Kylian Mbappé a réitéré une nouvelle fois son envie de gagner le Ballon d’Or. Et l’attaquant du PSG estime qu’il est tout proche d’y arriver.

Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde malgré son jeune âge, Kylian Mbappé ne se cache pas et sait qu’il peut gagner le Ballon d’Or comme il l’avait expliqué à France Football il y a quelques mois. “Je crois que je suis crédible pour prétendre à cette récompense (…) Face à ce trophée qui brille, on redevient tous des gosses. Le Ballon d’Or réveille chez nous nos rêves de gamins. On a gagné des titres, d’autres récompenses, mais celle-là, c’est le Graal. C’est le ticket pour le grand monde« , avait déclaré l’ancien monégasque.

Une envie qui ‘il a affirmé à nouveau dans un entretien accordé au New York Times en juin dernier mais publié ce mardi. « Je pense que je suis sur le point de le gagner. Je dis toujours que je rêve de tout. Je n’ai pas de limites. Alors bien sûr, comme vous le dites, c’est une nouvelle génération. Et Ronaldo, Messi, vous allez vous arrêter. Nous devons trouver quelqu’un d’autre, quelqu’un de nouveau« , a lâché avec une pointe d’humour le Bondynois.

L’attaquant du PSG a ensuite donné son favori pour la prochaine édition du Ballon d’Or qui sera décerné le 17 octobre prochain. Et il place son compatriote Karim Benzema largement devant les autres. « Forcément. Il a 34 ans, vient de faire la saison de sa vie, gagne une nouvelle Ligue des champions en étant souvent décisif… À la place de Karim, si je ne gagne pas là, j’arrête pour toujours de penser au Ballon d’Or« , a expliqué Mbappé.

Benzema qui a soulevé la Ligue des champions et la Liga, terminant meilleur buteur dans les deux compétitions, est sans aucun doute le grandissime favori pour remporter la plus prestigieuse des distinctions individuelles cette année.