PSG: Kylian Mbappé déjà de retour

Sur des images postées par le PSG ce mercredi matin, on peut voir Kylian Mbappé effectuer son retour à l’entraînement du club français, seulement quelques jours après la finale du Mondial 2022 perdue par la France contre l’Argentine.

La France a perdu la finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine dimanche dernier. Et si la prestation collective des Bleus n’était pas au niveau, un homme aura tout même réussi à émerveiller les supporters français. En effet, Kylian Mbappé s’est offert un triplé dans cette rencontre pour permettre aux siens d’accéder à la séance des tirs au but. Et si on pensait que le Bondynois allait prendre quelques jours de repos pour se ressourcer, après cette campagne fastidieuse au Mondial, avant de revenir aux affaires avec son club, et bien on s’est trompé.

Le PSG a publié ce mercredi des images sur ses réseaux sociaux où l’on peut voir l’arrivée de Kylian Mbappé au Camp des Loges. Le club de la capitale a d’ailleurs précisé que KM7 faisait son retour à l’entraînement. Toutefois, le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde ne devrait pas débuter tout de suite les entraînements collectifs, puisqu’il n’est pas attendu pour la réception de Strasbourg le 28 décembre prochain.

Pour rappel, après une longue trêve à la Coupe du monde 2022, la Ligue 1 reprend ses droits à partir du mercredi 28 décembre avec la 16è journée. Leader du championnat avec 41 points, le PSG va donc tenter de poursuivre sa belle dynamique pour s’assurer au plus vite un nouveau titre de champion de France.