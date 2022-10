PSG: Kylian Mbappé attendu à Madrid ce mercredi

Selon les informations de la Cadena COPE, Kylian Mbappé se rendra à Madrid ce mercredi soir, pour assister à une corrida en compagnie de plusieurs de ses coéquipiers du PSG.

La bombe a été lâchée par Marca ce mardi. Selon le média espagnol, dans une relation très tendue avec le PSG en ce moment, Kylian Mbappé voudrait claquer la porte du club français dès janvier. Et en plein milieu de cette énorme nouvelle, la radio espagnole Cadena Cope annonce que le natif de Bondy est attendu à Madrid ce mercredi soir, au lendemain de la rencontre de Ligue des champions contre le Benfica. A priori ce déplacement du champion du monde 2018 n’a rien à voir avec les nouvelles rumeurs sur son avenir.

Selon la radio espagnole, Kylian Mbappé se rendra dans la capitale espagnole pour assister à la Corrida de la Hispanidad aux arènes de Las Ventas. Il sera accompagné par plusieurs de ses coéquipiers du PSG, notamment Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Un voyage qui va toutefois, on l’imagine bien, enflammer de nouveau la presse espagnole. En mai dernier, lorsqu’il n’avait pas encore prolongé à Paris et qu’un départ vers le Real était pressenti, l’ancien buteur de Monaco avait déjà remué la presse ibérique en se rendant à Madrid.

