PSG: « Ils ne défendent pas », le trio MNM prend cher après le nul face à Reims

Le capitaine du Stade de Reims, Yunis Abdelhamid, a réagi au nul de son équipe face au PSG (1-1) dimanche, en Ligue 1. Et le défenseur central a fait un constat amer sur l’attaque parisienne.

Le PSG a raté l’occasion de s’envoler au classement après le faux pas de son dauphin, Lens, sur la pelouse de Troyes (1-1). Les Parisiens ont été neutralisés par le Stade de Reims, dimanche, en clôture de la 20è journée de Ligue 1. Opposés aux Reimois dans un match disputé au Parc des Princes, les Rouge & Bleu n’ont fait mieux qu’un nul (1-1). Neymar avait ouvert le score en début de seconde période mais Folarin Balogun a arraché le nul pour les siens en fin de partie.

Un résultat qui fait grand bruit en France où des voix se sont élevées pour condamner le coaching de l’entraîneur Christophe Galtier. Mais pour le capitaine de Reims, ce petit exploit des siens était un coup préparé à l’entrainement. Pour Yunis Abdelhamid, les Reimois ont profité de l’inactivité défensive des attaquants pour créer un surnombre sur le reste des Parisiens.

« Dans les ressorties de balle, c’était facile, les trois de devant ne défendent pas. On savait qu’à partir du moment où l’on passait ce 1er rideau-là… Bien sûr, ils font toujours cet effort de presser un petit peu, mais à partir du moment où on fait cet effort-là, ils ne participent plus aux tâches défensives de leur équipe. C’est sur ça qu’on a travaillé sur ça, honnêtement, on a voulu l’exploiter et c’est ce qu’on a pu faire et c’est pour ça qu’on s’est créé autant d’occasions », a lancé le défenseur marocain en zone mixte, à une question de Sports.fr.

L’entraineur belge du Stade de Reims, lui, n’a pas voulu entrer dans cet aspect de la préparation de la rencontre. « Je ne demande rien, c’est juste oser prendre un risque. Si on a un risque à prendre, prenons-le, et si ça foire, on trouvera la solution ensemble », s’est contenté d’expliquer Will Still.