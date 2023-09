PSG, Espagne: gros coup dur pour Marco Asensio

Blessé avec l’Espagne lors du rassemblement de septembre, Marco Ansensio sera out pour plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui va bientôt lancer sa campagne en Ligue des champions.

La démonstration de force de l’Espagne face à la Géorgie (7-1) la semaine dernière en éliminatoire de l’Euro 2024 n’a pas seulement offert les trois points de la victoire à la Roja. Plusieurs joueurs et pas des moindres ont été blessés au cours de la rencontre. C’est notamment le cas de Dani Olmo et Marco Asensio, sorti avant la fin de la partie.

Et visiblement, les choses sont plus graves pour l’attaquant du PSG. En effet, selon les dernières nouvelles sur l’état de l’ancien madrilène, ce dernier, victime d’une contusion au pied et écarté du groupe pour le deuxième match de son équipe face au Chypre (6-0) mardi soir, va manquer plusieurs matchs.

« C’est presque certain que nous ne pourrons pas compter sur Olmo et Asensio pour la trêve d’octobre », a indiqué le sélectionneur Luis de la Fuente en conférence de presse. Le joueur de 27 ans va donc rater les rencontres contre l’Ecosse et la Norvège le 12 et 15 octobre prochains, dans le cadre de la 7è et 8è journée des éliminatoires de la Coupe d’Europe.

Arrivé cet été au PSG, où il compte deux buts et une passe décisive en ce début de saison, le joueur formé à Majorque va aussi manquer des matchs importants en club. Il sera ainsi absent pour les deux premiers matchs de Ligue des Champions, contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes le 19 septembre, et à Newcastle le 4 octobre. Il sera aussi indisponible pour les chocs de Ligue 1 contre Nice (15/09), l’OM (24/09) et Rennes (08/10).

