PSG: « Dès le début, tout a mal tourné », Sergio Ramos vide son sac

Dans un entretien accordé à l’UEFA, Sergio Ramos est revenu sur son adaptation au PSG, mais aussi sur le choc à venir contre le Bayern Munich.

Avant le choc entre le PSG et le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions ce mardi (21h, GMT+1), le défenseur parisien Sergio Ramos a accordé une interview à l’UEFA. L’occasion pour le roc défensif espagnol d’évoquer plusieurs sujets, notamment le travail de Christophe Galtier à la tête du club français.

«La gestion d’un groupe est très importante, au-delà de la philosophie de jeu d’un entraîneur. Pour moi, le plus important est de ne pas mentir aux joueurs. Le groupe sent si l’entraîneur est avec les joueurs ou non. Il faut savoir gérer tout cela. Garder ouvert la porte de son bureau à n’importe quel moment. C’est aussi important que les connaissances techniques ou tactiques (…) L’histoire du football le montre, ce sont ces profils d’entraîneurs qui gagnent. Ils savent unir un groupe. Il était naturel et humble quand il est venu se présenter dans le vestiaire. C’est un entraîneur qui ne ment pas, qui dit les choses en face et pour moi, c’est très important. Il sait aussi très bien manager», a souligné l’international espagnol.



« Tout a mal tourné »

Sergio Ramos est ensuite revenu sur son départ du Real Madrid et son arrivée au PSG. Il juge son adaptation dans le club parisien compliquée. «Quitter le Real Madrid a évidemment été un très grand changement. Mon objectif est toujours de continuer à gagner. Avec le Real Madrid, j’ai beaucoup gagné, mais je pensais que ce serait une bonne occasion de changer d’air… de tenter d’aider une équipe comme le PSG. Dès le début, tout a mal tourné. Je me suis blessé, j’ai peiné à me remettre et à m’adapter au nouveau système, à la nouvelle équipe et au nouvel entraîneur. Le doute s’installe et on commence à se demander si l’on a fait le bon choix. Cependant, je n’ai jamais rien lâché pendant ma carrière, j’ai toujours travaillé très dur pour être au top», a-t-il avoué.

Sachant que Sergio Ramos a affronté à plusieurs reprises le Bayern Munich en tant que joueur du Real Madrid, l’international espagnol est conscient de ce qui l’attend contre l’armada bavaroise ce mardi soir. Il a également exhorté ses coéquipiers à donner le meilleur d’eux même pour ce choc.

«Il y a beaucoup de stars, certains des meilleurs joueurs du monde. Gagner, c’est se rassembler, cependant, et tous regarder le même objectif. Si une équipe finit par gagner, c’est parce qu’elle a laissé son ego personnel derrière elle. L’objectif cette saison est de tous se rassembler, d’apporter les meilleures versions de nous-mêmes et de rester équilibrés en équipe. C’est plus important que n’importe quelle étoile que nous pourrions avoir», a ajouté Ramos, qui devra aider le PSG à relever après deux défaites lors de ses deux dernières sorties.