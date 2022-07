PSG: déjà une friction entre les supporters et Christophe Galtier

Dans un entretien accordé au Parisien, Romain Mabille, le président du premier groupe de supporters du PSG, a regretté certains mots prononcés par le nouvel entraîneur du champion de France, Christophe Galtier.

Lors de sa conférence de presse de présentation, le nouvel entraîneur du PSG Christophe Galtier avait laissé entendre que le Parc des Princes n’était pas vraiment reconnu pour son ambiance. Des mots qui n’ont pas plu aux supporters, notamment au président du CUP, Romain Mabille. Et ce dernier n’a pas hésité a exprimé sa frustration dans les colonnes du Parisien.

« On sait que c’est un bon entraîneur, quelqu’un qui arrive à sortir le meilleur de ses joueurs, à former un groupe. Mais je fais une nuance sur son passé marseillais. Quand il dit que l’ambiance du Parc n’est peut-être pas une des meilleures de France, il connaît la portée de ces mots, il aurait pu s’en abstenir. On tâchera de le faire changer d’avis. Mais dire ça, c’est maladroit. Ses autres propos sur le Parc, sur l’institution, ça compense » a expliqué Mabille.

Avant d’ajouter : « Sur ses deux derniers postes, il a aussi toujours respecté le PSG, donc c’est dommage qu’il ait gâché ça avec une phrase. C’était inutile et blessant. » Déjà une première friction avec ses supporters, que le nouveau coach du PSG doit rapidement désarmer. Et pour cela, il faudra entamer la nouvelle saison de la meilleure des façons.