PSG: Daniel Riolo détruit Messi et Neymar

Daniel Riolo en a plus qu’assez du comportement de Neymar et Lionel Messi, après les rencontres du PSG. Le journaliste français estime que les deux stars sud-américains prennent les supporters parisiens pour « des merdes ».

Daniel Riolo s’est exprimé avec véhémence lors de son entrevue avec le streamer Zack Nani. Au cours de cette interview, le consultant de RMC a une fois de plus critiqué Marco Verratti et également exprimé sa colère envers Neymar et Lionel Messi, les deux vedettes du Paris Saint-Germain. Ce qui a causé l’ire de Daniel Riolo, c’est leur habitude de quitter le terrain directement après le coup de sifflet final, sans saluer les supporters du club.

Un manque de respect selon le blogueur sportif franco-italien. « Si tu es supporter du PSG aujourd’hui, tu ne peux pas accepter que des joueurs, comme Neymar ou Messi, ne saluent pas le public, a pesté Daniel Riolo. Le temps que ça demande d’être supporter d’un club, l’organisation… Oh putain, je ne suis pas une merde, viens me saluer ! Je vaux quelque chose, je participe à la vie de mon club. Toi, quand tu ne seras plus là, nous, on sera encore là. Nous, on sera encore au stade. Nous, on a vu les pires heures de ce club dans les années 2000. Contre Sochaux, on a failli crever un soir, j’étais à deux doigts de chialer parce qu’on a failli descendre en Ligue 2. Et toi, tu viens, t’es la vedette internationale et tu ne viens même pas saluer le public ? ».

Daniel Riolo estime que les supporters qui tolèrent ce genre de comportement ne sont pas de vrais supporters. Pour lui, les véritables supporters ne peuvent pas accepter que leurs joueurs ne saluent pas les supporters après un match. Il compare cette situation à celle qui prévaut dans les stades de Marseille, où les supporters n’accepteraient jamais qu’un joueur ne vienne pas saluer le public après un match:

« Que les gens acceptent, ça me rend dingue, enchaîne-t-il. Le supporter qui dit que cela ne le touche pas… Mais t’es rien, tu n’es pas un supporter, tu ne vaux rien, t’es que dalle. Je suis sûr qu’il n’y a pas un Bad Gone, un Ultra à Marseille ou un membre des Winners qui accepte ça. Mais à Marseille… Jamais, jamais on aurait accepté un truc pareil. »

Les supporters sont l’âme du club, et sans eux, le football ne serait rien. Les joueurs ne devaient pas oublier cette vérité fondamentale, et devaient toujours se montrer respectueux envers ceux qui les impliquaient et les encourageaient à chaque match. Gardien de but, défenseur, milieu de terrain, attaquant, vous êtes informés.