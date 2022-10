PSG: Christophe Galtier se prononce sur les polémiques

En conférence de presse ce vendredi, avant le choc contre Marseille, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a évoqué les dernières polémiques dans lesquelles est empêtré le club français.

Les polémiques concernant le PSG se sont succédé cette semaine. C’est d’abord Marca qui a annoncé que Kylian Mbappé voulait quitter le club en janvier, déçu par les promesses, pour le faire prolonger, non tenues par sa direction. C’était ensuite au tour de Médiapart de révéler que le PSG aurait utilisé une « armée numérique » pour déstabiliser ses propres joueurs sur les réseaux sociaux. Mbappé aurait également été ciblé d’ailleurs.

Ce vendredi, à moins de 48 heures du choc contre Marseille en Ligue, l’entraîneur parisien Christophe Galtier était en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Et évidemment, le technicien français n’a pas échappé aux interrogations sur ces diverses polémiques. “Il faut avoir de la maîtrise et de l’expérience à un certain âge pour gérer tout cela”, a-t-il déclaré avant de pousser un coup de gueule.

“Vous ne parlez jamais football, vous me posez beaucoup de questions, vous les médias. Je suis l’entraîneur du PSG, j’étais heureux à ma nomination. Si on est très honnêtes, on doit parler 1 minute 30 de football sur 10 minutes de conférence, on n’est que sur l’extrasportif. Quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez puisque vous dites le contraire de ce que je dis. Sur tout ce qui peut se dire, je ne suis pas là pour commenter les rumeurs”, a lâché l’ancien entraîneur de Lille dans des propos relayés par Foot mercato.

Galtier a toutefois évoqué les rumeurs concernant sa superstar Kylian Mbappé: “sur Kylian, il y a une rumeur qui est sortie l’après-midi d’un match, Kylian a eu la meilleure des réponses et a été homme du match (contre Benfica en Ligue des champions), généreux et très solidaire. Au lieu de parler de la performance, vous parlez de cette rumeur. J’ai plein de défauts mais je suis honnête: quand je vous dis les choses, c’est que c’est vrai. Mais dans la presse, on va à l’opposé. Si j’ai parlé avec Kylian concernant la rumeur, non. Parlons football, parlons football…« .

Également relancé sur les révélations de Mediapart, Christophe Galtier a botté en touche, ne préférant parler que de football: «au lendemain du match, tout le monde a préparé le match. Si vous attendez de moi que je commente ce dossier-là, vous vous trompez, je ne commenterai rien. J’ai des joueurs après le match de LDC qui se sont plongés rapidement dans la préparation de la réception de l’OM. Quand on a préparé Lyon, vous ne m’avez pas parlé de préparation.

Là, le Clasico, vous ne m’en parlez pas. Vous ne gérez pas le timing de ces sorties, mais on pourrait recentrer le débat sur le football. On est invaincu toutes compétitions confondues, Marseille fait un très bon début de saison aussi. Je ne vous fais pas la morale, je vous dis simplement le sentiment que j’ai: tout ce que je dis, on ne me croit pas. Ça se passe beaucoup mieux dans notre vestiaire qu’ailleurs et que tout ce que vous pouvez dire où imaginer. Désolé, je ne répondrai pas à votre question.»

Visiblement, le PSG et son entraîneur préfèrent, à juste titre, se concentrer sur leurs prochaines échéances, notamment le choc contre Marseille (dimanche 19h45, GMT+1) en Ligue 1. Ceci dit, jusqu’à quel point le vestiaire peut-il être hermétique à toutes ces rumeurs et polémiques?