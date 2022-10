PSG: Christophe Galtier justifie sa gestion de la MNM

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a expliqué pourquoi le trio composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé joue pratiquement tous les matchs des Parisiens.

C’est probablement la meilleure ligne d’attaque au monde actuellement. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé font le bonheur du PSG depuis le début de la saison, de par leurs buts et passes décisives. Aussi, ce trio surnommé MNM ne laisse que des miettes aux autres attaquants en termes de temps de jeu. En conférence de presse ce vendredi, avant le match de la treizième journée de Ligue 1 contre Troyes, Christophe Galtier est revenu sur sa gestion de son trio de superstar.

« On a marqué 50 buts, ils en ont marqué 40. Les trois ont été très efficaces. Quand il y a cette dynamique, on ne la casse pas, on l’entretient. Il y a des discussions avec mon staff médical qui fait un très bon travail ces dernières semaines. Ils vont bien. On a l’obligation de l’emporter contre Troyes, on aura une partie avec un enjeu important en milieu de semaine à Turin. Quand il y a cette osmose, une dynamique ça s’entretient, ça ne se casse pas« , a déclaré le technicien français.

Cette saison, Lionel Messi a inscrit 11 buts toutes compétitions cette saison, Neymar de son côté a fait trembler les filets à 13 reprises en 17 matchs, tandis que Kylian Mbappé en 16 matchs a scoré 16 fois. Avec de telles statistiques, on comprend tout à fait la volonté de Christophe Galtier de faire jouer tous les matchs à son trio d’attaquants.