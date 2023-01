PSG: Christophe Galtier fait le point sur le mercato hivernal

En conférence de presse ce vendredi après-midi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a fait le point sur les arrivées et les départs que peut encore connaître le club français d’ici la fin du mercato hivernal.

Le mercato hivernal se termine dans quatre jours, et le moins qu’on puisse dire, c’est que le PSG est très discret sur le marché. Mais dans ce dernier virage de la fenêtre hivernale, des mouvements semblent se mettre en marche au sein du club, dans le sens des départs comme des arrivées. En conférence de presse ce vendredi, avant d’accueillir Reims en championnat, Christophe Galtier a évidemment été questionné sur le sujet.

Le technicien français s’est d’abord prononcé sur un possible départ de Keylor Navas, annoncé avec insistance du côté de Nottingham Forest ces derniers jours. « Le mercato finit dans quatre jours et je suis focus sur le match. Keylor est un grand compétiteur, il est exemplaire sur le travail depuis le début de la saison. Il a été désigné gardien pour la Coupe de France, j’ai une totale confiance en lui. Après, il y a ce que lui ressent et la direction est très à l’écoute de ce que veut faire Keylor. On verra au lendemain de la clôture du mercato la réalité de l’effectif. De par le bonhomme qu’est Keylor et de par sa carrière, on est aussi en droit de le respecter et de l’écouter. Mais aujourd’hui, aucune décision n’a été prise. On verra ce qu’il se passe dans quatre jours », a-t-il expliqué, relayé par Footmercato.

Dans le sens des arrivées, plusieurs médias français ont annoncé un fort intérêt du PSG pour le lyonnais Ryan Cherki. Selon Footmercato, le club parisien aurait même formulé ce jour une troisième offre à Lyon pour s’attacher les services de l’attaquant français. Interrogé sur ce dossier Galtier a préféré botter en touche.

« On est dans cette période mercato, il se dit, il s’écrit beaucoup de choses. On est confronté à beaucoup d’informations et de désinformations. Les questions sur le mercato sont entre les mains de Luis Campos et de notre président. Je suis très concentré sur la série de matchs qui arrive. On fera le point au lendemain de la clôture du mercato. Je vous ai dit que s’il y avait un départ, on voulait le composer. Ce départ a eu lieu (celui de Pablo Sarabia, ndlr). Après, on verra si ce sera un tel ou un tel ou personne. J’ai beaucoup de travail sur la préparation des matches », a lâché l’ancien coach de Lille.

Pour finir, le coach parisien a été relancé de façon indirecte sur le cas Skrinar. En Italie, les médias affirment que l’Inter veut absolument vendre son défenseur slovaque au PSG cet hiver et ont même ajouté qu’une offre de 15 M€ pourrait être faite ces jours-ci par les Parisiens. « Je n’ai jamais parlé de renfort défensif. On a eu un départ du côté du secteur offensif, il serait bien de compenser ce départ offensif. (…) Un défenseur ? Nous avons un besoin sur le plan offensif », a pourtant balancé Galtier.