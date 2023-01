PSG: Christophe Galtier explique la défaite contre Lens

Après la défaite du PSG contre Lens (1-3) ce dimanche soir en Ligue 1, Christophe Galtier s’est exprimé sur la prestation des siens pour Prime Vidéo. Et le technicien français n’a pas reconnu son équipe.

Le PSG n’est plus invaincu en Ligue 1. En déplacement sur la pelouse de Lens ce dimanche soir, pour le compte de la 17è journée du championnat de France, les Parisiens se sont inclinés sur le score de 3-1. Les Lensois Frankowski (5è), Openda (28è) et Alexis Claude-Maurice (47è) se sont chargés de punir les Parisiens. Après cette défaite, le club de la capitale française voit le sang et or revenir à quatre longueurs.

Regular Season - Ligue 1 2022-2023 | Journée 17 | Stade Bollaert-Delelis | - 20h45 Lens v v v v n 3 : 1 Voir score Match terminé Paris Saint Germain v v v v v Przemysław Frankowski 5' I. Openda 28' A. Claude-Maurice 47' H. Ekitike 8' Statistiques du match Lens Paris Saint Germain Non cadré 6 Cadré 4 Cadré 6 Non cadré 10 2 Cartes jaunes 2 0 2è Jaune > Carte Rouge 0 0 Cartes Rouges 0 3 Coup de coins 7 16 Fautes 12 3 Hors-jeu 0 41 Possession de Balle 59 10 Tirs 16 4 Tirs au but 6 3 Buts 1

Pour Prime Vidéo, après le rencontre, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier est revenu sur le scénario de ce duel « Ce n’est pas une question d’invincibilité, Lens mérite sa victoire. J’ai eu du mal à reconnaître mon équipe. On a pris des buts sur leurs points forts, premièrement la transition et la profondeur. On prend ce deuxième but et le troisième comme ça, il y avait une pression très haute dans le cœur du jeu, et on concède derrière. On a manqué de cohésion, on s’est liquéfiés au fur et à mesure alors qu’on était bien revenus après le premier but.

On a donné beaucoup d’espaces, on les a joués à l’opposé de ce qu’on devait les jouer. On avait travaillé leurs points forts, de faire attention à l’équilibre, à ce pressing. Malheureusement, on l’a subi, et ça amène des buts. Dans ce genre de rencontre, c’est très préjudiciable. Ils ont montré beaucoup de déchets techniques, je n’ai pas l’habitude de voir mes joueurs comme ça », a expliqué le technicien de 47 ans.

Pour sa prochaine sortie en Ligue, le PSG accueillera Angers, à l’occasion de la 18è journée du championnat. Une rencontre largement à la portée des coéquipiers de Kylian Mbappé, qui devront vite relever la tête pour ne pas laisser la place aux doutes en ce début d’année.