PSG: Christophe Galtier évoque le retour de Kylian Mbappé

Sur RMC Sports, Christophe Galtier s’est prononcé sur le retour inattendu de Kylian Mbappé dans le groupe du PSG pour affronter le Bayern Munich.

Le PSG accueille le Bayern Munich ce mardi soir, à l’occasion de la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions . Une rencontre cruciale pour le club parisien qui semble en pleine doute en ce moment, avec deux défaites lors de ses deux derniers matchs toutes compétitions confondues. Mais, pour affronter les Bavarois, le club français pourra compter sur Kylian Mbappé. Annoncé forfait pour ce choc dans un premier temps, le natif de Bondy a bien été convoqué dans le groupe francilien.

Quelques heures après avoir dévoilé sa liste, l’entraineur du PSG Christophe Galtier a évoqué le retour de sa superstar pour RMC Sports. Et le technicien français est clair, Mbappé ne sera pas sur le banc pour faire de la figuration.

« Surpris, oui. Mais on connaît aussi la capacité de Kylian à récupérer plus rapidement que certains. Il a tout mis en œuvre pour se rendre disponible pour ce match. Il vient de faire un entraînement veille de match complet, son retour après la séance était bon. On va voir demain matin son ressenti. Je prendrai la décision la plus sage. La première personne que j’écouterai sera Kylian. Il ne sera pas sur le banc de touche pour faire de la figuration« , a expliqué l’ancien entraîneur de Lille.

Si une titularisation de Kylian Mbappé contre le Bayern Munich ne semble toujours pas envisageable, l’ancien attaquant de Monaco devrait sans aucun doute faire son entrée en cours de jeu. Un renfort de poids pour le PSG, qui va tenter de mettre fin à sa série négative et tenter de prendre une option sur les qualifications pour les quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles.