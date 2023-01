PSG: Christophe Galtier évoque la prolongation de Lionel Messi

En conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier a confirmé des discussions entre le PSG et Lionel Messi pour la prolongation de contrat de la Pulga.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine? En fin de contrat avec le PSG à l’issue de l’exercice en cours, La Pulga devrait prolonger son contrat avec son club actuel. Interrogé sur le sujet ce mardi en conférence de presse, avant le duel contre Angers en Ligue 1, l’entraîneur du club de la capitale française, Christophe Galtier, a confirmé des discussions entre le champion du monde 2022 et la direction parisienne.

« Je sais qu’il y a des discussions et que la direction sportive a échangé avec Leo sur le sujet d’une prolongation. Vous dire où ça en est, je ne le sais pas. Leo me semble heureux à Paris. Mais après, ce sera à voir la position de Leo par rapport au projet du club. Je crois qu’il y a une réelle envie du club de prolonger Leo« , a expliqué le coach parisien. Selon RMC Sports, un accord de principe a déjà été trouvé entre le PSG et Lionel Messi, même si rien n’a encore été signé.

Après avoir pris un peu de vacances, suite à la victoire de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022, Lionel Messi est de retour aux affaires sous le maillot du PSG. L’attaquant argentin a repris l’entraînement la semaine passée au Camp des Loges et est disponible contre Angers, ce mercredi, lors de la 18e journée de Ligue 1.