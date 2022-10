PSG : Christophe Galtier donne des nouvelles de Lionel Messi

En conférence de presse ce lundi, à la veille de la réception de Benfica en Ligue des champions, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a donné des nouvelles de Lionel Messi forfait pour cette rencontre.

Déjà absent le week-end dernier contre Reims en Ligue 1, Lionel Messi n’a pas non plus été retenu dans le groupe pour la réception de Benfica, à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions. Touché au mollet lors de la rencontre aller entre les deux équipes (soldé par un match nul 1-1), la Pulga n’a toujours pas totalement récupéré. En conférence de presse ce lundi, l’entraîneur parisien, Christophe Galtier, a donné des nouvelles de son génie argentin.

« Leo a senti une gêne au mollet lors du premier match de la confrontation contre le Benfica. On pensait, et lui aussi pensait pouvoir participer au match de mardi. Finalement c’est encore limite. Il y a eu très peu de délais, six jours, entre les deux matchs et c’est un mollet. Cela va beaucoup mieux, il est très confiant mais il a encore cette sensation désagréable qui fait que dans un match de cette importance-là, il a préféré s’abstenir« , a expliqué le technicien français.

Galtier s’est également prononcé sur la présence ou non de la Pulga le weekend prochain contre Marseille, lors du premier Classique de la saison en Ligue 1: « Quant à savoir s’il va être présent face à Marseille, on va voir l’évolution tout au long de la semaine. Mais oui, il est fort probable que Leo soit présent face à l’Olympique de Marseille. » En attendant de peut être retrouver Lionel Messi contre l’OM en Ligue 1, Galtier va devoir trouver d’autres solutions en C1 contre le Benfica. Un duel qui pourrait s’avérer déterminant en vue de finir à la première place du groupe H.