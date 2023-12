PSG: Christophe Dugarry fracasse Kylian Mbappé

-Publicité-

Au micro de RMC Sport, l’ancien international français, Christophe Dugarry, a fustigé l’attitude de Kylian Mbappé sur le terrain, lors du nul entre le PSG et Dortmund (1-1) mercredi en Ligue des champions, avec l’attaquant parisien qui a abandonné les tâches défensives.

Sauvé par un but du jeune Warren Zaïre-Emery, le PSG va disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une qualification qui était à deux doigts d’échapper aux Parisiens, qui ont finalement arraché le point du nul face à Dortmund (1-1) mercredi soir. Une rencontre très éprouvante pour les Rouge & Bleu qui se sont illustrés par plusieurs occasions vendangées.

Mais aux yeux de Christophe Dugarry, c’est l’attitude de Kylian Mbappé sur le terrain, avec un joueur qui a totalement délaissé les tâches défensives, qui fâche. Au micro de RMC Sport, l’ancien international français n’a pas hésité à dire ses quatre vérités au buteur des champions de France.

« Je lui reproche son attitude. Il se savait attendu, il devait être le leader de cette équipe. (…) Il ne se sent concerné par aucune tâche défensive. Il ne fait aucun effort quand un défenseur passe à trois-quatre mètres de lui. (…) L’exemplarité est capitale dans ce genre de match« , a-t-il confié.

J’ai vu un Mbappé passif. Il n’a harangué ses coéquipiers qu’à la fin. Il aurait dû le faire avant. Je ne l’ai pas vu faire le pressing sur Sule et Hummels. J’ai été très, très déçu de son comportement. Je pensais même qu’il allait surjouer. Mais non, il a subi tout le match. (…) Un leader doit montrer l’exemple et se sentir concerné. J’ai le souvenir de Zizou. Quand tu le voyais faire autant d’efforts, tu étais obligé de te bouger. Zizou était un collectif, lui est un individualiste », a ajouté Dugarry.

Quel adversaire pour le PSG en huitième de finale de C1?

Arrivé deuxième du groupe F, derrière le leader BVB, le PSG pourrait tomber sur un cador européen lors des phases à élimination directe. En effet, au prochain tour, le PSG affrontera l’une des équipes suivantes : le Bayern Munich, Arsenal, le Real Madrid, la Real Sociedad, l’Atletico Madrid, Manchester City ou encore le FC Barcelone.

Si la Real Sociedad, invitée surprise de ce cercle des privilégiés, est d’un cran en dessous, tous les autres clubs représentent un potentiel danger pour les Rouge & Bleu qui peinent à convaincre en C1 cette saison. A noter que le tirage au sort pour les huitièmes de finale aura lieu le lundi 18 décembre 2023 à Nyon en Suisse.

Les matchs allers se joueront les 13 et 14 ainsi que les 20 et 21 février 2024, alors que les matchs retours se disputeront les 5 et 6 ainsi que les 12 et 13 mars 2024. Selon les règles de l’UEFA, aucun club ne peut hériter d’une équipe de son groupe, ni de son pays.